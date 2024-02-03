Одеваемся в стиле «эклектичный дедушка» — этот модный тренд невозможно игнорировать

Тренд coastal grandma, то есть дословно «бабушка с побережья», о котором мы писали в контексте волны интереса модниц к «уродливым» свитерам, за два года, видимо, приелся и уступил место «эклектичному дедушке». Если совсем коротко, достаточно раздобыть современные версии одежды вашего деда. Винтаж необязателен (и не предполагается).