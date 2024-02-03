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Одеваемся в стиле «эклектичный дедушка» — этот модный тренд невозможно игнорировать

Тренд coastal grandma, то есть дословно «бабушка с побережья», о котором мы писали в контексте волны интереса модниц к «уродливым» свитерам, за два года, видимо, приелся и уступил место «эклектичному дедушке». Если совсем коротко, достаточно раздобыть современные версии одежды вашего деда. Винтаж необязателен (и не предполагается).

Одеваемся в стиле «эклектичный дедушка» — этот модный тренд невозможно игнорировать
© Super.ru
Super.ru

Объемные свитера, вязаные жилеты, китчевые принты, блейзеры оверсайз, практичная обувь и эклектичные аксессуары — все это позволит создать запоминающийся трендовый образ. Но ваш реальный дедушка вряд ли согласится такое надеть. Множество слоев, неожиданные цветовые сочетания, контрастные принты — слишком эпатажно для почтенного возраста, но самое то для модной внучки.

Ранее популярный этой зимой «славянский шик» получил второе дыхание в новом прочтении: «жена мафиози».

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