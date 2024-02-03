Блогерша на год отказалась от умывания лица и поделилась опытом

Блогерша Кэндис Рэй с никнеймом @thrivewithcandice отказалась от умывания лица на срок больше года и поделилась опытом. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

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По словам девушки, вместо традиционного ухода и удаления загрязнений она решила использовать натуральные продукты. Так, юзерша отметила, что намазывает на лицо говяжий жир и мед.

Автор ролика указала, что ранее у нее был комбинированный тип кожи с закупоренными порами и воспалениями. Однако исключение химических средств и применение продукции животного происхождения «исцелило» ее кожный покров, заверила инфлюэнсерша.