Продажи автомобилей в России выросли в январе на 64%

По данным производителей и официальных импортеров, в России за январь продано 65,2 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей. С учетом альтернативных каналов поставок их число составляет 83 тыс. Об этом сообщается в релизе комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), поступившем в "Газету.Ru". "Рост продаж в январе 2024 года составил 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На динамику рынка оказала влияние продолжающаяся адаптация к внутренним и внешним факторам. Одним из таких факторов является перенасыщение рынка, обусловленное высоким уровнем складских запасов, сфокусированных в сегменте кроссоверов", - отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев. Продажи легковых машин в России увеличились в январе на 73%, до 80,2 тыс. машин, уточняет аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг". Лидером рынка в легковом сегменте стала Lada (22,3 тыс. автомобилей за месяц), но доля рынка у этой марки снизилась до 28% против 39% в аналогичном месяце прошлого года. На втором месте китайский Haval (9,6 тыс. машин), на третьем - Geely (9 тыс. машин за месяц). За ними следуют Chery, Changan, Exeed и Omoda.