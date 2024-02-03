Викторию Бекхэм заподозрили в новой пластической операции: фото

Пользователям Сети не дает покоя внешний вид Виктории Бекхэм. Недавно они раскритиковали ее образ в стиле сестер Кардашьян, а до этого высмеяли за дорогостоящий и болезненный «секрет красоты». Теперь же на повестке дня новая пластика звезды.

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Свежие манипуляции с внешностью пользователи Сети заметили на кадрах, которыми экс-перчинка поделилась запрещенной соцсети. Фото были сделаны на вечеринке в честь коллаборации ее именного бренда с производителем часов Breitling в Нью-Йорке.

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Поддержать дизайнера пришли супермодель Хелена Кристенсен, актриса Кэти Холмс и другие звезды — но все внимание комментаторов было приковано к губам Виктории.

«С филлером точно перестаралась»,«Не понимаю, Виктория увеличила губы или... Подождите, она что, пытается улыбнуться?», «Виктория явно переборщила с филлером, а ведь в 90-е у нее практически не было губ», — обсуждают новые снимки читатели таблоида Daily Mail.

Некоторые просто не узнали Викторию: «Шикарный образ Эмили Ратаковски», «Сначала подумала — опечатка. И только когда пригляделась, поняла, что это действительно она», «Совсем не похожа на себя прежнюю».

А один читатель и вовсе задался насущным вопросом: «Как запоминать звезд, если у них каждую неделю новое лицо?» Что ж, за весь Голливуд отвечать не беремся, но в случае Виктории Бекхэм решение проблемы нашлось в комментариях: «Слава богу, ее можно узнать по абсолютно одинаковой позе на всех фотографиях».

Напомним, ранее супруга Дэвида опровергла слухи о пластике носа. А вот историю с грудными имплантами, от которых Виктория избавилась еще в 2014 году, она не скрывает. Ну разве что от своей дочери.