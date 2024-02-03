Модель Алессандра Амбросио опубликовала фото в купальнике

Бразильская супермодель, бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио опубликовала фото в купальнике на отдыхе в Таиланде. Снимком она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

42-летняя Алессандра Амбросио позировала в крошечном синем бикини, которое дополнила белой рубашкой. На фото она спускалась по лестнице на закате. На других снимках модель гуляла по пляжу у океана и на территории отеля с виллами.

Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня бывший ангел Victoria's Secret является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. Супермодель также попробовала себя в качестве актрисы, сыграв эпизодическую роль в фильме «Казино Рояль» про Джеймса Бонда, в картине «Здравствуй, папа, Новый год» и сериале «Сплетница».

Супермодель была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у бывших возлюбленных родилась дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс.