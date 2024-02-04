Ким Кардашьян продает сумку за $50 тысяч

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян выставила на продажу свою сумку за $50 тысяч. Об этом сообщает издание Page Six.

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Знаменитость опубликовала объявление на платформе Kardashian Kloset, где члены семьи Кардашьян-Дженнер продают свои предметы гардероба. Ким Кардашьян решила избавиться от редкой сумки Hermès Birkin из крокодиловой кожи.

Бизнесвумен просит за дизайнерскую вещь $49 995. К этой сумме также прибавляются $15 за доставку по территории США. По словам звезды, сумка в хорошем состоянии, но с небольшими потертостями.

На этой неделе Ким Кардашьян обвинили в копировании стиля возлюбленной бывшего мужа, рэпера Канье Уэста. Недавно бизнесвумен отправилась на вечеринку в черном велюровом пальто, топе и брюках с завышенной талией. Интернет-пользователи посчитали, что знаменитость вдохновилась образами модели Бьянки Цензори.