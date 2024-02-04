Журналистка Ксения Собчак выложила фото с новой прической

Журналистка Ксения Собчак показала поклонникам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию в новом образе.

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Перед камерой 42-летняя Ксения Собчак предстала с темными уложенными волосами и макияжем с акцентом на глаза. Знаменитость позировала в коричневом пальто, шоколадной блузке с цветочным принтом и очках с прозрачной оправой.

«Никогда не хотела стать темнее, чем есть, но ради дела — стала!» — написала Собчак.

Поклонники были удивлены новому образу журналистки. Некоторые из них написали, что Собчак стала похожа на героиню Людмилу Прокофьевну из фильма «Служебный роман».

«Людмила Прокофьевна, отпад!», «Теперь точно блондинка в шоколаде», «Очень идет!», «Один в один с Людмилой Прокофьевной», — писали интернет-пользователи.

На днях Ксению Собчак заподозрили в употреблении Оземпика. Журналистка выложила фото в социальные сети, на котором позировала в трикотажном черном топе, голубых джинсах и чепчике с ушками. Поклонники знаменитости отметили не образ, а как изменилась фигура журналистки. По их мнению, Ксения Собчак сильно похудела.