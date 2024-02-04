Том Круз устроил роскошное свидание для россиянки Хайровой

Актер продолжает баловать девушку.

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Том Круз не скрывает отношений с россиянкой Эльсиной Хайровой. Голливудский актер очарован девушкой и регулярно устраивает для нее красивые свидания.

На этот раз Круз прокатил дочь российского депутата на вертолете. Пара приземлилась в Лондоне, пишет Just Jared. На вертолетной площадке их смогли заснять фотографы. На кадрах видно, что для свидания актер выбрал простой черный аутфит, дополнив наряд белыми кроссовками.

О романе Тома и Эльсины заговорили в декабре прошлого года. Пару заметили на вечеринке украинской модели Алены Авраменко. Очевидцы сочли общение знаменитостей романтическим: они провели все время вдвоем и вместе покинули вечеринку.

Womanhit

Позже Круза и Хайрову заметили на свидании. Для встречи с девушкой актер арендовал целый этаж в ресторане Novikov, чтобы никто не смог нарушить их уединение. Из заведения Том и Эльсина вышли вместе через боковую дверь и уехали на одной машине.

С тех пор пара стала часто выходить в свет. Влюбленные часто появляются вместе на вечеринках, в том числе и «полностью русских».