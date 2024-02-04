Оксана Самойлова исполнила необычное желание дочери

Лея мечтала провести наедине с мамой целый день.

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Оксана Самойлова решила исполнить новогоднее желание дочери. Тем более, оказалось оно довольно необычным. В подарок у Деда Мороза 9-летняя Лея попросила не дорогую игрушку, а возможность провести весь день наедине с мамой.

Оксану это желание растрогало. Она призналась, что прекрасно понимает, что в многодетных семьях детям часто не хватает родительского внимания. Лея, например, уверена, что сестры — Ариела и Майя — проводят с мамой куда больше времени.

Желание девочки в итоге исполнилось. Правда, завладеть вниманием мамы полностью ей так и не удалось — с собой пришлось взять трехлетнего Давида. Но с братом у Леи очень теплые отношения, поэтому она не возражала.

Семья отлично провела время, посетив кулинарный мастер-класс и каток. В действительности активностей было куда больше, но ими Самойлова решила с подписчиками не делиться, пояснив, что иначе материала хватит на полноценный влог.