Быть красивой проще простого: топ косметических лайфхаков

Бьюти-ритуалы, как правило, дарят женщинам хорошее настроение, расслабляют и заряжают энергией. Но не всегда мы располагаем временем для неспешного наведения красоты.

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Расскажем, как сделать так, чтобы макияж или маникюр занимал меньше времени и был проще, оставаясь столь же радостным и желанным ритуалом:

Реанимируем тушь/блеск для губ

Если блеск для губ вот-вот закончится, а тушь безнадёжно засохла, то положите тюбики в ёмкость с горячей водой (но не кипятком) на две минуты. После этого достаньте и нанесите как обычно. Вы удивитесь, но тушь ляжет на ресницы ровно и без комков, а из тюбика с блеском вполне можно будет подчерпнуть ещё несколько капель.

Делаем экспресс-смоки

Простой вариант smoky eyes можно сделать очень быстро. Подводим карандашом нижнее и верхнее веко (о ровности и графичности линий можно не заботиться), растушевываем кистью или пальцем, красим ресницы: первый слой туши наносим, как обычно, второй — держа кисточку в вертикальном положении. Благодаря вертикальному нанесению ресницы отделяются друг от друга, выглядят более пушистыми.

Устраняем синяки под глазами

В этом поможет банановая кожура. Отрезаем два кусочка и кладём под глаза, через минуту снимаем и видим в зеркале здоровую кожу под глазами и ясный, свежий взгляд.

Снимаем с ногтей лак с блёстками