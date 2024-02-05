Как и почему леопардовый принт захватил мир

Его считали символом власти и сексуальности, а затем низвергали до моветона. Его обожали кинозвезды, жены мировых политиков и даже священнослужители, а великие кутюрье каждый раз рисковали своей репутацией, помещая его в центр коллекции. Речь идет о леопардовом принте — эффектном атрибуте женственности в 1960-х и дерзком символе феминизма и равноправия в 1990-х.

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Почему именно этот рисунок во все времена будоражил воображение миллионов женщин и как магнит притягивал к ним мужчин — в материале «Ленты.ру».

Первобытный инстинкт

В начале 2024 года «леопард» вновь стал трендом. Вдохновившись главными героинями лент «Клан Сопрано» и «Крестный отец», фэшн-блогерши предстали перед подписчиками в виде дерзких, эффектных и очень богатых Mob Wives («жен мафиози»), чьи мужья сколотили свое состояние незаконным путем. Эти женщины подчеркивают свой статус золотыми аксессуарами, высокими каблуками и ярким макияжем, а главное — их плечи непременно украшает роскошное меховое пальто с леопардовым принтом.

«Леопарды независимы, они легко адаптируются к жизни в любой среде. Они рождаются у одиноких матерей, спят на деревьях и умеют плавать. Это очень мощные, независимые и красивые животные. Я думаю, что у нас есть первобытное отождествление с ними», — Джо Уэлдон, автор книги «Жестокость: история леопардового принта».

Джо Уэлдон считает, что первое распространение леопардового принта связано с ростом массового производства одежды и разработкой искусственных материалов. До 1930-х годов вещи в основном изготавливались на заказ и продавались по высокой цене, поэтому небогатый человек имел крошечный гардероб и был изолирован от мира моды. Однако благодаря технологическому прогрессу синтетику смогли позволить себе представители среднего и низшего классов.

Тогда и появились наряды леопардовой расцветки.

«Рост направлений ар-деко и ар-нуво вдохновил людей использовать мотивы шкур животных, а затем стилизовать их», — рассказывает Уэлдон.

Так, в рекламе одежды бархат, вельвет и синель позиционировали как доступную альтернативу натуральному меху, а французский модный дом Lanvin выпустил платья из крепа, вискозы и шелка, которые украшал пятнистый принт, напоминающий окрас дикого животного.

По-настоящему мейнстримом «леопард» стал лишь в 1947 году с легкой руки великого кутюрье Кристиана Диора. Модельер включил этот принт в свою дебютную коллекцию New Look, но не в виде мехового пальто, а в качестве узора на ткани женского платья. Наряд произвел фурор, а модный эксперт Александр Фьюри из журнала T Magazine назвал его лейтмотивом дома Dior, отметив, что его обожала таинственная муза дизайнера Митца Брикар.

Женщины-кошки

В 1950-х годах американский бренд Vanity Fair выпустил нижнее белье с леопардовым принтом, и с тех пор «леопард» стал постоянно мелькать в коллекциях разных марок. Логично, что вскоре рисунок появился и на купальниках. Популярные актрисы и модели в рекламе «леопардовых» бюстгальтеров и бикини навсегда закрепили за этим анималистичным рисунком ассоциации с женской сексуальностью.

«Леопард» стал фаворитом звезды кабаре Эрты Китт, которая прославилась своим мурлыкающим вокалом и кошачьим имиджем. На одной из фотографий, сделанной в середине прошлого века, певица позирует в леопардовом пальто поверх платья с леопардовым принтом и держит на поводке гепарда. Это был идеальный принт для Эрты, которая исполняла песни о женских уловках для обольщения состоятельных мужчин, а в 1960-х годах сыграла роль Женщины-кошки в сериале о Бэтмене.

Мэрилин Монро снималась в муфте и накидке под леопарда в комедии «Джентльмены предпочитают блондинок» в 1953 году, а через десять лет Одри Хэпберн в появилась в леопардовой шапочке Givenchy в детективе «Шарада»

Примерно в то же время на весь мир прогремела новая сенсация. Будучи иконой стиля, первая леди США Жаклин Кеннеди вышла в свет в «леопардовом» пальто, которое создал дизайнер Олег Кассини. Пальто тут же стало хитом и вызвало огромный спрос на натуральную шкуру леопарда, что привело к гибели 250 тысяч животных. Всю оставшуюся жизнь Кассини мучило чувство вины за непоправимый ущерб, который он косвенно причинил популяции леопардов.

В 1973 году закон об исчезающих видах запретил ввоз и продажу шкуры леопарда в США, однако браконьерство по-прежнему процветает. Леопарды занесены в Красный список Международного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой исчезновения

Пятна протеста

Вероятно, вследствие именно этого случая «леопард» внезапно стал признаком дешевизны и безвкусицы в женском наряде. А в 1970-х годах им начали пользоваться мужчины. Рокеры сделали принт неким протестом против гендерных стереотипов, он стал частью эстетики музыкантов Дэвида Боуи, Рода Стюарта и Фредди Меркьюри. У панков — субкультуры рабочего класса, возникшей в период глубокого экономического кризиса, — он олицетворял идею бунта против общества и его требований. Игги Поп носил леопардовые штаны, Сид Вишес — леопардовую куртку, а Пойзон Айви — леопардовый комбинезон.

В тренде был не только леопард, но и другие анималистичные принты: зебра, змея, крокодил. В 1980-е годы одежды таких расцветок стало больше, чем когда-либо

Из-за прочных ассоциаций с гиперфеминностью леопардовый принт начали использовать дрэг-квинс, пародируя общепринятые стереотипы о женственности. С его помощью травести-артисты высмеивали представления о том, как должна выглядеть и вести себя девушка. В 1970-х годах Дивайн стала одной из самых известных дрэг-квин в мире благодаря съемкам в кино. На экране и за его пределами Дивайн носила леопардовый принт, чтобы бороться с социальными установками о конвенциональной красоте и «правильном» поведении.

В 1980-е леопардовый принт был популярен среди звезд глэм-рока, в том числе у солистки группы Blondie Дебби Харри. В 1990-е его обожали исполнители разных жанров музыки, например, солист культовой гранж-рок-группы Nirvana Курт Кобейн носил куртку из искусственного леопардового меха, а Мелани Браун из девичьей поп-группы Spice Girls предпочитала откровенные «леопардовые» платья и топы.

Дикая популярность принта пришлась на зарождение феминистического движения Girl Power. Участницы группы Spice Girls пропагандировали у тинейджеров темы эмансипации женщины, их уверенности в себе, а также идеи сестринства. Согласно их концепции, девушки имели полное право быть утонченными или грубыми, женственными или спортивными, застенчивыми или активными — любыми. И каждая участница хотя бы один раз появлялась на публике в одежде леопардовой расцветки.

Джунгли зовут

«Леопардовый принт — это классика, которая всегда в моде», — говорил дизайнер Роберто Кавалли. «Леопардовый принт — не просто узор. Это часть нашей жизни», — соглашался Стефано Габбана.

«Леопардовый принт — это символ женственности и отваги, он придает образу изысканность и силу одновременно», — считала Диана фон Фюрстенберг. «Это всегда вызывающий и стильный выбор. Он подчеркивает индивидуальность и страстность тех, кто его носит», — заключал Джимми Чу.

На протяжении последних ста лет дизайнеры то отказывались от леопарда под влиянием поп-культуры, то вновь возвращались к нему, рискуя собственной репутацией. И интуиция их не подводила. В 1970-х годах Роберто Кавалли создал коллекцию, в центре которой была утонченная и грациозная Женщина-кошка. Она носила одежду с изображением шкуры гепарда. И полвека спустя Кавалли вспомнил о своей героине: в 2017 году модельер представил коллекцию, навеянную ностальгической эпохой хиппи. Манекенщицы вышли на подиум в расклешенных брюках с леопардовым принтом.

В 1987 году Валентино тоже играл с анималистичными принтами, за что получил прозвище Король модных джунглей, а Джанни Версаче по той же причине окрестили Королем гепарда. Через несколько лет «леопард» стал не просто дополнением, а основной темой в коллекции еще одного модельера. Во время своего модного шоу француз Аззедин Алайя выпустил на подиум моделей, с ног до головы одетых в сексуальные костюмы с леопардовым принтом. Участницами дефиле были мировые звезды — Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста и Надеж дю Боспертус.

Особую слабость к леопарду питают дизайнеры итальянского бренда Dolce & Gabbana. Этот принт — его визитная карточка

В 2017 году в американской галерее Bronx Documentary Center открылась экспозиция работ фотографа Эмили Ренье. Художница представила серию работ «От Мобуту до Бейонсе», на которых были запечатлены люди в одежде с леопардовым принтом: например, африканская женщина в бикини в Габоне и мужчина из Техаса, чье тело почти полностью покрыто татуировкой в виде шкуры этого дикого зверя.

«Люди, которые носят леопардовую одежду, говорили мне, что чувствуют себя красивыми, сильными, могущественными и сексуальными», — пояснила Ренье.

Она рассказала, что идея пришла к ней во время посещения крупного африканского рынка Шато Руж в Париже осенью 2014 года. По словам фотографа, шкура леопарда имеет уникальную историю в Африке. Так, конголезский диктатор Мобуту Сесе Секо прославился своей кепкой из пятнистой шкуры, а облачение служителей церкви Шембе в Южной Африке традиционно включали в себя мех леопарда. Таким образом, по мнению Ренье, расцветка этого животного стала трендом, объединяющим африканскую, высокую европейскую и уличную моду.