У новых кроссовок Adidas нашли неожиданную деталь

В своем ролике девушка рассказала о приобретении розовых кроссовок Adidas со скидкой, обратив внимание на три черные полоски по бокам. В дальнейшем, проведя более детальный анализ, блогер обнаружила рядом с логотипом Adidas символ итальянского модного дома Gucci.

Оказалось, что Кенна приобрела кроссовки Adidas Gucci x Gazelle Pink Velvet из ограниченной коллекции, созданной в результате сотрудничества двух известных брендов. В настоящее время подобные товары доступны на площадках вторичной продажи, причем цена одной пары может достигать 1799 долларов. Блогерша выразила свое восхищение этим открытием, называя его, возможно, лучшей находкой в текущем году.