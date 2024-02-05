Пэрис Джексон вышла в свет в смелом образе

Дочь певца Майкла Джексона, Пэрис, появилась на вечеринке, которая прошла после церемонии вручения «Грэмми». Фотографии актрисы были опубликованы на сайте Daily Mail.

25-летняя Пэрис Джексон вышла на публику в откровенном наряде. Дочь Майкла Джексона надела черный прозрачный корсет, кожаную мини-юбку и длинную леопардовую шубу. Она дополнила образ золотыми серьгами-кольцами, черной сумкой, кольцами и кожаными ботфортами. Актриса распустила волосы и сделала нюдовый макияж с розовым блеском для губ.

Газета.Ru

В сентябре прошлого года дочь Майкла Джексона призналась, что в течение многих лет ее преследует злоумышленник. Пэрис обратилась в суд, чтобы тот вынес мужчине запрет на приближение к ней. По словам актрисы, незнакомец перелез через забор ее дома 23 августа, после чего начал заглядывать в окна. Она вызвала полицию, но злоумышленник скрылся до приезда правоохранителей. Звезда заявила, что боится оставаться в своем доме, так как мужчина «становится более наглым».

Таблоид TMZ тогда написал, что через два дня после происшествия в доме Джексон в полицию поступило очередное сообщение о том, что рядом с ее участком появился неизвестный.