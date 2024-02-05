Какой наряд выбрать невесте на свадьбу: тренды 2024 года

Свадебный эксперт Шелобкова: бант и цветы — тренд сезона в 2024 году. И это не единственное, что может вас удивить. На прошедшей в Нью-Йорке неделе моды дизайнеры обозначили фасоны, ткани и цвета, на которые следует ориентироваться невестам.

© Unsplash

Как выбрать из множества вариантов самый модный, «Секрету фирмы» рассказала основательница российского ретейлера свадебной и вечерней моды Blanche Bridal Марго Шелобкова.

Свадебные тренды 2024 года

Классика

Кружево, рюши, фата и пышная юбка… На фоне торжествующего в последнее время минимализма звучит как мечта провинциальной невесты из прошлого века. Но не торопитесь ухмыляться.

Во-первых, классика вечна. А во-вторых, в тренде её новое прочтение.

Ажурное платье — то, что нужно, если сочетать несколько видов кружева и ткань с другой фактурой.

Фата? Я с уверенностью могу сказать, что она вернулась. Правда, теперь модной её делают сложные вышивки, аппликации и винтажный стиль или крупные необычные банты и цветы, которые с помощью фаты можно сделать.

Банты и цветы — безусловный тренд этого свадебного сезона и, к слову, мой любимый. Классический элемент платья-зефира — рюши — в этом году можно считать реабилитированными. Сложные платья нестандартного кроя с огромным количеством сложных рюш и оборок из фатина сегодня будут выглядеть и современными, и более чем актуальными.

Никуда не ушли, хотя и удалились от классики на значительное расстояние, пышные юбки. В этом сезоне они стали футуристичными, дутыми и объёмными, при этом совсем не обязательно длинными, даже наоборот — часто выше колена.

Авангард

Одна из ведущих тенденций этого сезона — необычные решения. Это могут быть графичные платья с плиссировкой, напоминающие бумажные поделки или японские фигурки оригами, брюки, которые становятся год от года всё популярнее.

Новый хит — комбинезон, или подвенечный наряд в бельевом стиле. Сделав выбор из этих вариантов, можете быть уверены — вы окажетесь на пике свадебной моды.

Для тех, кто смел, но не настолько радикален, есть платья-комбинации и расслабленный пижамный стиль — с атласными и кружевными сорочками, топами, шортами и не стесняющими движений свободными юбками.

Ещё я бы обратила внимание будущих невест на корсет, который в этом году в абсолютном тренде. Атласный, на шнуровке и с заниженной талией, он сочетается с юбками любой длины и фасона, а также с брюками или шортами и всегда украшает женскую фигуру.

Цвет и декор Классический белый вытесняют с подиумов. Сегодня эту тенденцию я наблюдаю постоянно и не могу сказать, что не поддерживаю её. Чистый, кипенно-белый не украшает, а подчёркивает недостатки и зачастую напоминает о больницах.

Как для платья невесты, так и для оформления торжества современные дизайнеры предлагают использовать либо оттенки белого — жемчужные, бежевые, телесные, либо пастельные тона, нежно-розовые, голубые, персиковые.