Эксперты рассказали, как защитить кожу от зимних холодов

Эксперты рассказали, как защитить кожу лица от снега и мороза и вернуть ей здоровый сияющий вид.

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По их словам, при очищении кожи стоит применять деликатные пенки, которые не вызывают сухости. При этом лучше отказаться от использования скрабов.

Зимой особенно важно глубоко увлажнить и напитать кожу, а потому не обойтись без сывороток. Они содержат высокую концентрацию активных ингредиентов и помогают полезным компонентам из крема проникать глубже. Стоит использовать сыворотки с гиалуроновой кислотой, коллагеном, церамидами, витамином С.

Также стоит выбирать плотные питательные кремы. Их желательно наносить и перед выходом на улицу — за 30-40 минут, чтобы он успел впитаться.

Зимой не стоит забывать о средствах с SPF, так как ультрафиолет активен даже в зимний периол и может вызвать преждевременное старение кожи, передает NewsNN.

В свою очередь косметолог Альбина Кустова добавила, что важно обратить внимание на уровень увлажнения воздуха как дома, так и на работе. Активное использование батарей, обогревателей и печей способствует обезвоживанию дермы. В связи с этим целесообразно иметь под рукой увлажняющие маски и портативные увлажнители воздуха, передает издание argumenti.ru.