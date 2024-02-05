Эксперты рассказали, как защитить кожу от зимних холодов
Эксперты рассказали, как защитить кожу лица от снега и мороза и вернуть ей здоровый сияющий вид.
По их словам, при очищении кожи стоит применять деликатные пенки, которые не вызывают сухости. При этом лучше отказаться от использования скрабов.
Зимой особенно важно глубоко увлажнить и напитать кожу, а потому не обойтись без сывороток. Они содержат высокую концентрацию активных ингредиентов и помогают полезным компонентам из крема проникать глубже. Стоит использовать сыворотки с гиалуроновой кислотой, коллагеном, церамидами, витамином С.
Также стоит выбирать плотные питательные кремы. Их желательно наносить и перед выходом на улицу — за 30-40 минут, чтобы он успел впитаться.
Зимой не стоит забывать о средствах с SPF, так как ультрафиолет активен даже в зимний периол и может вызвать преждевременное старение кожи, передает NewsNN.
В свою очередь косметолог Альбина Кустова добавила, что важно обратить внимание на уровень увлажнения воздуха как дома, так и на работе. Активное использование батарей, обогревателей и печей способствует обезвоживанию дермы. В связи с этим целесообразно иметь под рукой увлажняющие маски и портативные увлажнители воздуха, передает издание argumenti.ru.
Дерматовенеролог, косметолог, главный врач клиники, кандидат медицинских наук Лейла Роз рассказала, как убрать «звездочки» с лица.