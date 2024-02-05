Дизайнер рассказал, какие вещи всегда в моде

Дизайнер Наз Маер назвал россиянкам вечно модные вещи в гардеробе. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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По словам эксперта, в трендах все еще преобладают сумки-портфели и пуловеры в стиле old money (эстетика потомственных богачей — прим. «Ленты.ру»). При этом второе изделие, как правило, должно быть изготовлено из качественного кашемира, тонкой шерсти или плотного трикотажа.

Кроме того, долго не утратят актуальности приталенные пальто.

«Это прекрасный вариант для весеннего и осеннего образа. Сегодня пальто выигрышно смотрится как с брюками и юбками, так и с джинсами и даже спортивными костюмами», — отметил специалист.

В заключение собеседник издания выделил серьги-пусеты, классические наручные часы и лаконичный браслет. Данные ювелирные изделия всегда будут преобладать в моде, считает Маер. Также их легко сочетать не только с деловыми образами, но и с повседневными.