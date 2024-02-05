Врач рассказала, как сохранить волосы чистыми надолго

Врач Екатерина Волкова раскрыла россиянкам действенные способы сохранить чистоту волос надолго. Соответствующий материал публикует издание «Доктор Питер».

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В первую очередь врач подчеркнула, что очищать кожу головы необходимо с помощью теплой, но не горячей воды, поскольку горячая стимулирует работу сальных желез. Помимо этого, специалистка посоветовала минимизировать частоту применения фена.

«Горячий воздух фенов тоже стимулирует работу сальных желез. Лучше дайте волосам высохнуть самим», — уточнила она.

Кроме того, Волкова отметила важность использования качественной расчески. По ее словам, следует иметь расческу, сделанную из натуральных материалов и с зубьями, концы которых мягко закруглены.

«И не забывайте ее мыть — для этого можно использовать посудомойку», — заключила доктор.