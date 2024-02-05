«В новой версии». Анна Седокова сменила имидж

Анна Седокова вновь экспериментирует со внешностью. Певица прославилась благодаря группе «ВИА Гра», где была той самой «рыженькой». С тех пор прошло много лет, Анна уже давно отказалась от огненно-красного оттенка волос.

© 0WomanHit.ru - МК

В последнее время она отдает предпочтение более спокойным оттенкам. А накануне удивила фанатов блондом в технике AirTouch. Помимо цвета, звезда добавила длину волос. Теперь ее прическу можно смело назвать «коса до пояса».

«А вот и мои перемены, и это не новая я. Это все та же я. Просто в новой версии» — написала Седокова.