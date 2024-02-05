Какие сумки сделают из женщины 50+ «простушку»‎: мнение стилиста

Женщинам старше 50 лет лучше отказаться от трендовых, слишком пестрых сумок и моделей с большим количеством декоративных элементов. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

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"Дамам 50+ я не рекомендую злоупотреблять ультрамодными моделями сумок, так как тренды в основном рассчитаны на молодежную и среднюю возрастную группу. Даже в сочетании с классическим образом на зрелой женщине они могут смотреться просто неуместно", – предупредила эксперт.

Также рекомендуется отказаться от слишком пестрых сумок с активным мелким принтом, считающим большое количества цветов или оттенков.

"Такие изделия смотрятся ярко, но имеют способность упрощать образ и превращать даже холеный внешний вид в простоватый. Женщинам 50+ выглядеть простушкой просто недопустимо", – подчеркнула стилист.



"Лучше отказаться от сумок с обилием декора. Например, богато украшенных стразами либо изделий с различными аппликациями, декоративными вставками, сочетанием кожи и замши, дырочками. Такой дизайн не очень актуален и способен упрощать любой образ".

Кроме того, женщинам, которые не ведут активный образ жизни и не носят спортивную одежду, лучше отказаться от рюкзаков и теннисных сумок.

"Если вы одеваетесь по-другому и ведете иной образ жизни, то спортивная сумка или рюкзак будут смотреться чужеродно, произойдет несостыковка в стилистике", – говорит Скороходова.

Модницам старше 50 лет стоит отдать предпочтение классическим сумкам среднего размера из натуральной кожи, которые подчеркнут статус своей обладательницы и прослужат долго. Лучше выбирать изделия не ярких, а немного приглушенных оттенков.

"Если говорить про оттенки, то я рекомендую присматриваться к лаконичным: черный, кофейный бежевый. Если это красный, то в более дорогом, благородном прочтении: бордовый, темно-вишневый. Если это синий, то больше сапфировый. Если это зеленый, то травянистый, если женщине идут такие цвета, либо изумрудный", – заключила эксперт.