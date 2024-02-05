49-летняя Виктория Бекхэм показала лицо без макияжа

Дизайнер и экс-участница Spice Girls Виктория Бекхэм показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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49-летняя знаменитость поделилась в сторис видео, на котором запечатлела себя в кабинете косметолога. На ней надет черный халат, демонстрирующий ее декольте. Кроме того, на размещенных кадрах видно, что на лице звезды отсутствует косметика, а волосы убраны под полотенце.

Также можно заметить, что во время процедуры специалист использует устройство с инфракрасным лазером, предназначенное для восстановления тонуса кожи.