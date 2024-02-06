Хватит надолго: 5 способов продлить стойкость теней для век

Наверное, каждой женщине хотелось бы, чтобы макияж глаз сохранял свежий и эффектный вид вплоть до момента его смывания. Но часто бывает так, что даже качественные тени для век оказываются не слишком стойкими. Причины могут быть разными: от погодных условий до индивидуальных особенностей кожи. Но есть несколько способов увеличить стойкость теней (помимо использования базы под тени):

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Не используйте жирный крем

Перед нанесением макияжа не наносите на веки и зону вокруг глаз жирный крем. Замените его сывороткой — у неё более лёгкая текстура, которая не даст дальнейшему макияжу "поплыть".

Обезжиривание

Перед нанесением теней обезжирьте кожу век (особенно если у вас жирная кожа). Можно использовать для этой цели как сухой спонж, так и ватный диск, слегка смоченный в мицеллярной воде. Этот приём удалит с кожи излишки жира, что позволит теням держаться дольше.

Пудра

Нанесите поверх теней тонкий слой пудры, чтобы закрепить их на веках. Пудру наносить лучше кистью — так она ляжет на тени тонкой невесомой вуалью, не перекрыв и не приглушив цвет. Не игнорируйте этот лайфхак, если вы предпочитаете кремовые тени для век — их текстура влажная, закрепить такие тени можно только сухим средством. Пудра — самый оптимальный вариант.

Консилер

Базу под тени при её отсутствии заменит консилер. Нанесите его на веки тонким слоев, дайте подсохнуть и слегка припудрите, а затем накрасьте глаза. Стойкость такого макияжа составит 6-7 часов.

Правильное нанесение