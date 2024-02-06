Высокая талия и драпировки: как с помощью одежды скрыть выпирающий живот

Большой животик может быть милым и даже выглядеть симпатично — на маленьких детях и кошках. Однако взрослым с такой особенностью часто бывает сложно подобрать образ так, чтобы не чувствовать себя неловко. Как скрыть выпирающий живот с помощью одежды, рассказал дизайнер Наз Маер.

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Темные цвета

Темные цвета и однотонные вещи сверху донизу создают визуальную иллюзию стройности. Поэтому либо носите однотонную одежду, либо темную, а еще лучше — однотонную и темную. Если вы не можете жить без принтов, подбирайте их также в темных тонах. Если и от светлых цветов вы не готовы отказаться, составляйте однотонные образы без принтов и узоров.

Драпировка

Если вы носите одежду, обтягивающую талию, живот выпячивается и может казаться больше, чем есть на самом деле. Избегайте этого и подбирайте умеренные варианты, не слишком свободные, чтобы одежда не выглядела на вас как палатка. Красиво смотрится драпированная одежда, например, длинная кофта или топ с завязками.

Убедитесь, что одежда, которую вы носите, имеет достаточный простор в области талии. Покупайте топы, рубашки и платья с более широкой линией талии или одежду большего размера и подгоняйте ее по фигуре в других местах. При этом также избегайте мешковатой одежды не по фигуре.

Вертикальные линии

Вертикальные линии стройнят. Это не ограничивается принтами, сюда же относятся проймы, вытачки и так далее. Длинный открытый жакет или кардиган может создать длинную вертикальную линию, которая немного скроет лишний объем в области живота.

Используйте свои сильные стороны

Привлеките внимание к той области своего тела, которая вам нравится. Это могут быть ваши стройные руки, длинные ноги, красивое декольте. Добавьте украшения в то место, на которое вы хотите переключить внимание с проблемной зоны. Если у вас длинные ноги — носите юбки или облегающие леггинсы, чтобы их подчеркнуть. Леггинсы могут быть даже с красивыми цветочными вставками. Если у вас стройные руки, выбирайте топы без рукавов или, наоборот — с пышными рукавами с принтом или вышивкой.

Брюки и юбки с высокой талией сослужат вам хорошую службу. Животик может немного перекатываться через модели с низкой талией, а в моделях с высокой талией эта область, наоборот, подтягивается.

Топ с оборками на животе — еще один вариант одежды, которая скрывает лишний объем. Но осторожнее: слишком много сборок, начинающихся на талии и переходящих на живот, могут дать обратный эффект. Соблюдайте баланс.