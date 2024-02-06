Трихолог назвала опасные привычки женщин после мытья волос

Ходить после мытья волос с полотенцем на голове – очень опасная привычка. Как пояснила «ФедералПресс» трихолог Татьяна Егорова , если так ходить больше пяти минут, то образуется паровая баня.

«Не ходите с полотенцем на голове больше пяти минут. Иначе происходит паровая баня. Корни волос прилегают близко к коже, усиливаются выделения из сальных желез, от этого волосы больше загрязняются. Поэтому сушите волосы феном сразу после мытья», – советует трихолог.

Татьяна Егорова посоветовала не ложиться в постель с мокрыми волосами, поскольку подушка впитывает с волос влагу, которую любят пылевые клещи. Один раз так заснуть не будет критичным, однако со временем это может привести к аллергии, зуду и покраснениям кожи головы.