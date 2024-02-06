Актрису Дженнифер Лопес засняли в шубе и широких джинсах

Певица и актриса Дженнифер Лопес была замечена 4 февраля в Нью-Йорке. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

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54-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала образ в стиле славянский шик. Актриса вышла на публику в короткой светлой шубе, белой футболке с карманом, синих широких джинсах и бежевых ботинках Timberland. Певица дополнила наряд массивные солнцезащитными очками черного цвета и золотыми серьгами-кольцами. Знаменитость собрала волосы в гладкий пучок и отказалась от макияжа, поддержав тренд на естественную красоту.

В 2021 году Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком спустя 18 лет после расставания. Звезды официально дебютировали как пара на красной дорожке «Венецианского кинофестиваля». Весной 2022 года Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца певице, подарив кольцо стоимостью более чем 5 миллионов долларов.