Ирина Пинчук раскрыла свой вес через 2 месяца после родов

«Позавчера у меня случилась истерика в примерочной, когда я поехала искать себе наряд на день рождения. Надо было это заснять. Потому что мне все мало. У меня сейчас размер L, а обычно S. Это ужасно. Платья, которые мне понравились, просто на мне не застегнулись. Я так истерила», — поделилась Ирина. «После первых родов худелось легче, намного», — констатировала дважды мама.