Ирина Пинчук раскрыла свой вес через 2 месяца после родов и рассказала о трудностях похудения: «Истерила в примерочной»
В первый день зимы звезды «Дома-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян стали родителями во второй раз. Пара, можно сказать, в прямом эфире делилась подробностями подготовки к родам и спустя несколько часов после знаменательного события опубликовала первые кадры с младенцем.
Через некоторое время после рождения сына Ирина начала работать над снижением веса. Ведь до первой беременности и родов девушка весила 52 килограмма, а сейчас, после появления второго ребенка, весы показывают 67. И это после похудения на 7 килограммов за прошедшие 2 месяца после родов.
Сегодня Ира пожаловалась, что ее вес уже две недели стоит на месте и не снижается. Этот факт ее сильно расстраивает. На днях несовершенства фигуры не позволили Ире подобрать себе наряд по душе на собственный день рождения. Из-за этого у нее произошел нервный срыв прямо в магазине.
«Позавчера у меня случилась истерика в примерочной, когда я поехала искать себе наряд на день рождения. Надо было это заснять. Потому что мне все мало. У меня сейчас размер L, а обычно S. Это ужасно. Платья, которые мне понравились, просто на мне не застегнулись. Я так истерила», — поделилась Ирина. «После первых родов худелось легче, намного», — констатировала дважды мама.
Ранее муж Ирины Пинчук обнаружил изъян в ее внешности, из-за чего звезда «Дома-2» запаниковала: «Это жутковато и непонятно».