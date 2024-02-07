Стилист рассказала, какие вещи в моде в 2024 году

Стилист Ксения Болилая перечислила россиянкам трендовые вещи в 2024 году. Соответствующий комментарий публикует издание «А теперь внимание!».

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По словам специалистки, в нынешнем году популярными станут изделия с геометричным принтом, состоящим из симметричных линий и фигур.

«Они придают одежде строгость и элегантность. Например, геометрический принт на блузке или платье может преобразить образ, сделать его стильным и изысканным», — пояснила Болилая.

Помимо этого, эксперт призвала обратить внимание на платья и блузы с цветами и листьями на ткани.

«Принты под животный рисунок, такие как зебра или тигр, являются классическими и всегда придают образу роскошный вид. Однако важно использовать их сдержанно, чтобы не переборщить», — высказалась стилистка.

Кроме того, предметы гардероба с имитацией кожи, как заявила собеседница издания, подчеркнут неформальность и чувство стиля.