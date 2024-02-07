Названы самые модные кроссовки 2024 года

Модные редакторы назвали самые актуальные кроссовки 2024 года. Соответствующий материал публикует журнал Vogue France.

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Речь идет о массивных кроссовках модели GT-2160 из коллаборации брендов SICS x Cecilie Bahnsen. Отмечается, что обувь станет трендовой благодаря знаменитостям, которые неоднократно появлялись в ней на Неделе моды в Копенгагене. Среди них оказались блогерша Меган О’Салливан, сочетавшая упомянутую пару с черным сарафаном длины макси и белым лонгсливом.

Кроме того, в кроссовках выходила в свет певица Дженни Руби Джейн из корейской группы BLACKPINK. Известно, что стоимость обуви составляет 247 евро (24 тысячи рублей).