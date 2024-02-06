Стало известно, что «голое» платье для Майли Сайрус делали 675 часов

Наряд создали вручную.

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31-летняя американская поп-звезда Майли Сайрус своим видом произвела фурор на церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми». Певица выбрала для светского мероприятия золотистое платье-кольчугу, которое едва прикрывало ее прелести.

Выяснилось, что наряд для знаменитости был собран вручную из 14 тысяч английских булавок. На это ушло 675 часов работы или 28 суток, сообщает телеграм-канал «Самые Сливки». Правда, образ исполнительницы помимо восхищения вызвал и насмешки.

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