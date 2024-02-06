Стало известно, что «голое» платье для Майли Сайрус делали 675 часов
Наряд создали вручную.
31-летняя американская поп-звезда Майли Сайрус своим видом произвела фурор на церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми». Певица выбрала для светского мероприятия золотистое платье-кольчугу, которое едва прикрывало ее прелести.
Выяснилось, что наряд для знаменитости был собран вручную из 14 тысяч английских булавок. На это ушло 675 часов работы или 28 суток, сообщает телеграм-канал «Самые Сливки». Правда, образ исполнительницы помимо восхищения вызвал и насмешки.
WomanHit
Многие интернет-пользователи сравнили слишком пышную прическу Майли Сайрус с прической бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. В целом публика охарактеризовала ее внешний вид шуткой о том, что певицу «ударило током».