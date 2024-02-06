15 пилинг-пэдов для гладкой и сияющей кожи

C обновляющими пэдами кожа обретет ровный тон и сияние. Собрали 15 наименований с разными формулами, чтобы средство по душе нашли как любители кислот, так и фанаты пробиотиков.

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Диски Daily Mild, d’Alba (1950 рублей)

Пэды необходимо использовать в правильном порядке: сначала протереть лицо рельефной стороной, потом — гладкой. Они бережно удалят ороговевший слой, увлажнят кожу и уберут покраснения. В формуле есть центелла азиатская для восстановления защитного барьера.

Обновляющие диски Dynamic Resurfacing, Elemis (4880 рублей)

Каждый пэд действует как химический и физический эксфолиант. Обновлению способствует и сама текстура дисков, и формула с молочной кислотой и комплексом ферментов, которые выравнивают текстуру и цвет лица.

Освежающие пэды Face Love, Darling* (1086 рублей)

Пэды для дополнительного очищения кожи с мицеллами в составе, которые эффективно удаляют косметику и скопившиеся за день загрязнения. Для ухода в формулу добавили витамин В5, в чьи задачи входит увлажнение и уменьшение покраснений.

Диски-эксфолианты Nordic Skin Peel, Skyn Iceland (5990 рублей)

В составе пэдов используют мягкие эксфолианты — молочную кислоту и экстракт папайи, с помощью которых эпидермис постепенно обновляется. В результате кожа обретает более ровный тон и естественный блеск.

Тонер-пэды Beet Refresh Pad, I’m From (2390 рублей)

Формула пэдов богата полезными компонентами. Главный здесь — экстракт свеклы, который отвечает за антиоксидантную защиту и препятствует развитию возрастных изменений. Также за состоянием кожи следят ниацинамид, в чьи задачи входит борьба с гиперпигментацией, гиалуроновая кислота и водоросли.

Увлажняющие пэды Galac Niacin, ma:nyo (4040 рублей)

Средство в формате «два в одном» для очищения и ухода. Обеспечивают бережную эксфолиацию мертвых клеток, поддерживают уровень увлажнения и выравнивают тон. Последняя задача — зона ответственности галактомисиса, фильтрата дрожжей. Он эффективно борется с нежелательной пигментаций и следами акне.

Успокаивающие пэды Phyto Cica-Nol B5, Medi-Peel (3100 рублей)

Диски из натурального хлопка не просто успокаивают раздраженную кожу, но и помогают ей укрепить иммунитет. Сыворотка, которой пропитаны пэды, держится на комплексе из экстракта центеллы и пантенола. Они восстанавливают гидробаланс в клетках, запускают процесс регенерации и антибактериальную защиту.

Пэды для проблемной кожи, Art&Fact (540 рублей)

Диски с салициловой и молочной кислотами воздействуют на акне: сокращают уже появившиеся воспаления и препятствуют образованию новых. Кислоты регулируют секрецию себума и уменьшают воспалительные процессы, а при регулярном применении сокращают выраженность постакне.

Пилинг-диски LAB Biome, Natura Siberica (625 рублей)

Диски с лизатами лакто- и бифидобактерий оздоравливают микробиом и тем самым обеспечивают увлажнение и иммунитет кожи. Функцию пилинга берут на себя шикимовая и AHA-кислоты, которые бережно удаляют загрязнения вместе с ороговевшими клетками и обновляют кожу.

Тонизирующие пилинг-пэды, Celimax (1690 рублей)

Главную роль в формуле отдали BHA-кислоте, чей функционал идеально подходит для ухода за жирной и склонной к акне кожей. Пэды нормализуют выработку кожного сала и следят за состоянием пор, предотвращая появление черных точек и воспалений. Благодаря центелле и зеленому чаю состав не провоцирует сухость или раздражение, а наоборот успокаивает кожу и стимулирует регенерацию.

Диски с морской водой, Mediheal (1125 рублей)

Формула с морской водой возвращает коже ощущение свежести и нормализует гидробаланс. Другие активные компоненты, среди которых аллантоин и растительные масла, восстанавливают pH-баланс и визуально делают лицо более отдохнувшим.

Пилинг-диски с зеленым виноградом, Frudia (100 рублей)

Отшелушивающие диски из виноградной серии Frudia удаляют загрязнения и решают проблему чрезмерной жирности кожи. Средство абсорбирует излишки себума и не допускает появления акне, устраняет тусклый цвет лица и выравнивает тон, осветляя пигментацию.

Пилинг-подушечки «Двойная защита», Avon (599 рублей)

Комбинация салициловой кислоты и биотиков выравнивает поверхность кожи. Они мягко отшелушивают ороговевшие частицы, чем подготавливают кожу к следующим этапам ухода, сокращают выраженность морщин и пигментацию.

Увлажняющие пэды Soybean Milk, Mixsoon (792 рубля)

Пэды с экстрактом сои можно использовать по назначению — просто протереть кожу — или нанести как экспресс-маску для увлажнения. Средство убирает сухость и шелушение и обеспечивает питательными веществами.

Пилинг-диски c кислотами, Professor Skingood (225 рублей)