Юлия Барановская честно призналась, делает ли уколы красоты

Телеведущая Юлия Барановская нечасто балует подписчиков рубрикой «Вопрос-ответ». Сегодня как раз тот редкий случай. Особенно аудиторию Юлии интересовала тема бьюти. Так, например, у ведущей Первого канала спросили, как она относится к инъекциям красоты и прибегает ли к ним сама. Юлия ответила, что подобные косметологические меры для нее скорее необходимость, продиктованная физиологическими особенностями лица, и точно не какая-то блажь.

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«С моей подвижной мимикой и эмоциональностью без инъекций диспорт никак», — честно призналась экс-супруга футболиста Андрея Аршавина.

Также у ведущей шоу «Мужское/женское» поинтересовались, делает ли она окрашивание волос. Как выяснилось, подобных бьюти-манипуляций в жизни Юлии нет.

«Никогда не красила волосы. Был опыт. Мелирование делала в 18 лет. И все», — поделилась с подписчиками многодетная мама.

Сложно сказать, с какой целью, но кто-то из поклонников выяснял, какой у Юлии размер одежды и обуви.

«Ждать подарков?» — спросила в ответ телеведущая и тут же раскрыла карты. Теперь параметры Юлии Барановской знаем и мы: одежда — XS, обувь 38.