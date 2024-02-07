Стилист назвала пять шагов по внедрению трендов в повседневную жизнь

Стилист-имиджмейкер назвала пять шагов по внедрению трендов в повседневную жизнь
Модные дома практически каждый сезон выпускают коллекции и на первый взгляд кажется, что они абсолютно не подходят для повседневной жизни. Но не стоит расстраиваться! Специально для RuNews24.ru стилист-имиджмейкер Ирина Девяткина подготовила гайд из пяти шагов, который поможет адаптировать модные тренды для своего гардероба.
Если вам хочется выглядеть актуально и модно, но кажется, что подиумные тренды «не носибельны», тогда просто следуйте этим советам от эксперта.
Шаг 1. Составляем список трендов
«Смотрим показы, анализируем общие тенденции, делаем выводы и составляем список трендов – это отличный способ глубоко погрузиться в тему. Но это требует много времени и некоторый опыт. Если это не ваш вариант, то вот другой способ - смотрим ролики стилистов на youtube и/или читаем статьи. Я рекомендую найти каналы опытных стилистов, например, каналы имидж-студий или школ стилистов. Смотрите, читаете и составляете список трендов, в идеале с картинками».
Шаг 2. «Примеряем» тренды на себя
«Ещё раз смотрим на каждый пункт из списка и анализируем, насколько тренд нравится и подходит лично вам. Например, на всех показах весна-лето 2024 присутствовал красный – один из трендов прошлого и этого сезона, но вам красный не нравится совсем – тогда тренд на красный не для вас. Давайте рассмотрим ещё пример — тренд на прозрачность. Вам очень нравится этот тренд, но вы не знаете, как его внедрить, потому что работаете в офисе, в свободное время посещаете театры и музеи и надеть полностью прозрачную юбку не готовы. Отмечаем этот тренд и переходим к следующему шагу».
Шаг 3. Адаптация
Берём тренды из предыдущего шага и адаптируем под себя и свой образ жизни. Например, прозрачная юбка может трансформироваться в менее смелые и более «носибельные» варианты:
- Не полностью прозрачная юбка
- Прозрачная юбка надевается сверху на мини-юбку или длиннее
- Прозрачная юбка надевается на легинсы или джинсы (тут бонусом ещё два тренда: юбка поверх брюк и многослойность)
Такие варианты даже в офис можно носить, конечно, если дресс-код не слишком строгий»
Шаг 4. Тестирование
«Выбранные варианты примеряем в магазине, делаем фото и выводы – насколько комфортно в таком образе. Если решение тяжело принять сразу, можно не покупать вещи, а уйти, подумать и вернуться позже. Я обычно беру вещи сразу, а если позже понимаю, что всё-таки не моё, то возвращаю».
Шаг 5. Составляем образы
«Составляем несколько образов и фотографируем – это поможет по утрам быстро определиться с нужным образом. Например, с прозрачной юбкой могут получиться образы: жакет + юбка, свитер + юбка, футболка/свитшот + юбка».
«И помните – самое главное, чтобы вы себе нравились и было комфортно», — подытожила стилист.