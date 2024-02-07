Стилист назвала пять шагов по внедрению трендов в повседневную жизнь

«Ещё раз смотрим на каждый пункт из списка и анализируем, насколько тренд нравится и подходит лично вам. Например, на всех показах весна-лето 2024 присутствовал красный – один из трендов прошлого и этого сезона, но вам красный не нравится совсем – тогда тренд на красный не для вас. Давайте рассмотрим ещё пример — тренд на прозрачность. Вам очень нравится этот тренд, но вы не знаете, как его внедрить, потому что работаете в офисе, в свободное время посещаете театры и музеи и надеть полностью прозрачную юбку не готовы. Отмечаем этот тренд и переходим к следующему шагу».