Как носить красный цвет, если он «не идет»: совет стилиста

Как часто мы слышим от кого-то или от самих себя, что нам что-то не идёт, особенно часто это касается цвета: «Красный делает твоё лицо таким уставшим…», «Красный подчёркивает круги под глазами», и всё в таком духе. А ведь так хочется блистать в наряде такого яркого цвета!

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Модный эксперт и стилист-имиджмейкер Ирина Девяткина в эксклюзивной беседе с RuNews24.ru развеяла миф о том, что красный цвет идёт не всем, а также рассказала несколько способов, как этот яркий цвет можно носить и выглядеть лучше всех.

«Для начала развенчаем миф «мне не идёт красный цвет». Если красный вам всё-таки идёт, а не идёт какой-то другой, то смело заменяйте красный на свой цвет и идём дальше», — сказала эксперт.

Стилист отдельно выделила два аспекта, которые имеют значения в работе с цветом. Первое: цвет имеет значение только в портретной зоне, чем дальше он от нее, тем меньше влияния оказывает.

Второе: может не подходить какой-то оттенок красного, но всегда можно подобрать тот, который будет украшать внешность, освежать лицо и подчёркивать достоинства.

Как же определить тот самый подходящий оттенок? Для этого стилист рекомендует познакомиться с двумя характеристиками: температура и насыщенность (она же контрастность или чистота).

«Внешность может быть теплой (кожа с желтоватым, золотым или персиковым подтоном), холодной (кожа с синевато-розоватым подтоном) и контрастной (насыщенной, присутствует контраст, почти отсутствует серый пигмент в коже, глазах и волосах) или мягкой (все цвета мягко сочетаются друг другом, присутствует серый пигмент). Цвета с той же температурой и насыщенностью будут идеально подходить внешности с такими же характеристиками.



Цвета, которые отличаются по одному признаку с внешностью, будут тоже смотреться хорошо. А если цвет и внешность не совпадают ни по одному признаку, то такой цвет лучше не носить в портретной зоне», — объяснила собеседница издания.

Ирина Девяткина добавила, что с определением характеристик внешности могут помочь стилисты.