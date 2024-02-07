Стилист назвал часы на шее новым трендом

Кроме того, тренд поддержали знаменитости. Среди них — барбадосская певица Рианна и американская исполнительница Тейлор Свифт. Так, последняя появилась с прикрепленными к ожерелью из черных бусин часами на церемонии вручения наград «Грэмми».

«В виде чокеров на кожаном ремешке или колье с драгоценностями — такие часы уже показывали на подиумах. Особенно круто смотрятся винтажные циферблаты», — указал специалист.

В январе стилистка Варвара Ферштут назвала россиянкам модную одежду на весну и лето 2024 года. По словам эксперта, популярными в теплых сезонах будут наряды в бельевом стиле и вещи, застегнутые не до конца. Кроме того, в числе трендов окажутся шорты-трусы.