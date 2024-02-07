Женщину задержали по обвинению в убийстве арендодателя в Москве в 2003 году

Раскрыто дело об убийстве мужчины, совершенное в 2003 году на юго-западе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова. «По данным следствия, 12 ноября 2003 года женщина, находясь с ранее знакомым мужчиной в квартире жилого дома, расположенном на Чонгарском бульваре, в ходе ссоры подмешала в бутылку со спиртным лекарственное средство, которое употребил потерпевший. Смерть мужчины наступила в результате отравления. В ходе расследования уголовного дела установлено, что женщина снимала комнату у потерпевшего», – сказала собеседница агентства. Московские следователи вместе с полицейскими тщательно изучили материалы дела об убийстве, изучили улики. В итоге удалось вычислить подозреваемую. Женщину задержали и предъявили ей обвинение. На допросе фигурантка дала признательные показания и пояснила, что мотивом расправы стал бытовой конфликт. Также выяснилось, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за убийство своей свекрови. Проводятся следственные действия.