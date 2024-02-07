Косметолог: вернуть сияние коже помогут средства с ретинолом

Этот ингредиент в уходовой косметике — производное витамина А, который нужен организму для поддержания здоровья кожи. Ретинол способствует обновлению клеток, что уже несомненно важно для её красоты. Какие ещё компоненты помогают сменить тусклость лица на сияние, «Газете.Ru» рассказала управляющая бьюти-пространством Faceology Наталия Ямазаки.

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Как вернуть сияние тусклой коже

Эту задачу можно доверить целому списку ингредиентов, содержащихся в уходовых средствах.

Альфа- и бета-гидроксикислоты (AHA и BHA) — кислоты, которые помогают отшелушивать омертвевшие клетки кожи. За счёт этого текстура и оттенок лица становятся куда приятнее. Плюс они способны уменьшить пигментацию и в целом улучшить сияние кожи.

Витамин C — мощный антиоксидант, помогает снизить воздействие свободных радикалов на кожу, стимулирует производство коллагена и осветляет пигментные пятна.

Есть сыворотки, кремы, маски и тоники с эти витамином. Но важно обращать внимание на его концентрацию и форму. Оптимальная концентрация — 5–20%. Форма — лучше стабилизированная: аскорбилфосфат или тетрапальмитат аскорбил.

Ретинол обладает сразу несколькими свойствами: способствует ускорению обновления клеток кожи, за счёт чего улучшает текстуру и тон лица, стимулирует выработку коллагена, а ещё он способен помочь уменьшить пигментацию и выравнять тон кожи.

Подойдут ночные кремы или сыворотки с этим веществом.

Ниацинамид помогает уменьшить пигментацию, улучшить тон кожи и сократить появление пятен и покраснений.

Гиалуроновая кислота отвечает за увлажнение. Кожа станет более упругой и сияющей.

Экстракты растений — зелёного чая, розы, граната. В них есть антиоксиданты, пГомогающие бороться с повреждениями от свободных радикалов и придающие коже сияние.