Образ женщины-кошки стал трендом

Образ женщины-кошки из вселенной комиксов DC Comics обрел популярность в 2024 году. Соответствующий материал публикует New York Post.

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По информации издания, видео с хэштегом «женщина-кошка», в которых блогеры демонстрируют вдохновленные персонажем наряды, уже набрали более 230 тысяч просмотров на платформе в TikTok. Среди главных популяризаторов тренда журналисты выделили инфлюэнсера Милан Уитон из Нью-Йорка, которая составляет наряды, вдохновляясь своим котом Коко.

Блогерша с никнеймом ChampagneUnicorns из Лос-Анджелеса также регулярно публикует ролики, в которых вместе со своей кошкой Пони показывает парные наряды, вдохновленные одеждой таких люксовых марок, как Chanel, Jacquemus, Versace, Gucci и Prada. В то же время модная обозревательница Кэролайн Ваззана показала свитер с кошками, в котором она пришла в музей.

Отмечается, что знаменитости также стали массово появляться на публике со своими домашними питомцами и сниматься с ними в рекламных кампаниях. В частности, в промо бренда Skims с персидскими кошками позировала певица Лана Дель Рей, а исполнительница Тейлор Свифт снялась со своим котом для обложки Time.

Среди прочего кошки стали героями рекламной съемки модного дома Coperni, а актриса Клаудия Шиффер и вовсе появилась с котом в рюкзаке на ковровой дорожке.