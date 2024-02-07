Дженнифер Лопес снялась в фотосессии в необычном образе

Перед камерой 54-летняя знаменитость предстала обнаженной. Дженнифер Лопес позировала фотографу, прикрывшись огромным цветком бежевого цвета. Актриса дополнила свой образ головным убором кремового цвета и массивными золотыми серьгами. Дженнифер Лопес собрала волосы под платок и сделала макияж с угольно-черными стрелками и коричнево-розовыми губами.

В 2021 году Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком спустя 18 лет после расставания. Звезды официально дебютировали как пара на красной дорожке "Венецианского кинофестиваля". Весной 2022 года Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца певице, подарив кольцо стоимостью более чем 5 миллионов долларов. В июле того же года знаменитости поженились на тайной церемонии в Лас-Вегасе.