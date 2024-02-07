Эксперт рассказала, как отрастить «перещипанные» брови

Мода на толщину, цвет и форму бровей периодически меняется. Сейчас в тренде натуральные, густые брови, но что делать, если вы их «перещипали»? Бровист и лешмейкер Катя Виноградова в беседе с изданием «Страсти» дала советы, как отрастить брови, если предыдущие попытки закончились неудачно.

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Эксперт назвала пять рекомендаций, направленных на питание и стимуляцию кровоснабжения волосяных луковиц.

Для начала, отложите на дальнюю полку ваш домашний пинцет. Главной ошибкой является самостоятельная коррекция во время отращивания бровей. Да, волоски будут расти хаотично и форма может выглядеть неопрятно — в этом случае лучше обратиться к опытному мастеру, который умеет делать сложную коррекцию.

Лешмейкер призвала добавить в свой рацион продукты, богатые белком и содержащие токоферол — рыба, котлеты, масла холодного отжима. Отдых на море и витамин Д также способствуют росту бровей.

Для домашнего ухода за бровями Виноградова рекомендует приготовить сыворотку: смешайте столовую ложку касторового или репейного масла с 15 каплями токоферола (витамина Е). Это средство поспособствует улучшению кровообращения и ухаживает за фолликулами. Лучше всего наносить сыворотку на чистую кожу перед сном и аккуратно массировать брови в течение двух минут. Смывать масло не надо.

«Хорошо себя зарекомендовало масло усьмы — оно хорошо стимулирует рост бровей, но не подходит аллергикам и людям с чувствительной кожей. Отлично стимулируют рост бровей крема с пептидами меди», — заявила бровист.

Причесывайте брови по линии роста, укладывая новые непослушные волоски. Массажируйте брови, похлопывая и пощипывая — это ускорит кровоток и сделает их плотнее и гуще.