Главный тренд 2024 года: калининградский стилист рассказал, как одеться в стиле «офисной сирены»

Стиль, известный как «офисная сирена», пришёл к нам из 2000х. Отличительная черта тренда — это возможность привнести в базовый рабочий лук элементы женственности, модности и даже сексуальности. «Клопс» узнал у калининградского стилиста Елизаветы Евсеевой, как подобрать себе образ в соответствии с этим трендом и какой макияж следует делать.

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Ключевыми элементами этого стиля являются юбки-карандаши, приталенные блузы, лодочки или балетки. Основные источники вдохновения часто связаны с образом Серены, персонажа из «Дьявол носит Prada», который воплощает элегантность и деловую женственность.

«Стиль «офисной сирены» можно отнести к классическим коллекциям таких брендов, как Calvin Klein, Prada и Cerruti, представленных в 90-е и 2000-е годы. Основной акцент делается на женственности и сексуальности силуэта», — рассказывает Елизавета.

Основные элементы

Выбирайте для создания образа в стиле «офисной сирены» прямую мини-юбку, короткую юбку в стиле A-силуэта из плотного хлопка или макси-юбку с экстремально высоким разрезом.

В тренде также клёш или «сигареты», если юбки — не ваш вариант.

В качестве верха можно выбрать водолазку в спокойных оттенках, жилет в мужском стиле или приталенный пиджак. Также подойдут утеплённые топы с коротким рукавом и высоким воротником-стойкой.

В холодное время года этот образ можно дополнить сапогами на шпильке, а в тёплое время года можно выбрать балетки в стиле Мэри Джейн, лоферы или ту же обувь на шпильке.

Акценты

«Офисная сирена» не только обращает внимание на одежду, но и на аксессуары.

«В образах можно встретить крупные серьги, изящные бусы (например, нити жемчуга), стильные очки в тонкой оправе», — делится Евсеева.

Цветовая палитра

Цветовая гамма аксессуаров и одежды «офисной сирены» должна быть сдержанной: чаще всего используются графитовые, шоколадные, чёрные, тёмно-синие, белые и бордовые оттенки.

Макияж

Макияж в этой эстетике отличается простотой.

Самым основным является тщательное выравнивание тона кожи и маскировка проблемных участков консилером. Также важно пройтись по скулам и овалу лица контурирующим средством.

«Отдайте предпочтение тонким, слегка поднятым бровям. Макияж глаз может быть дополнен коричневыми тенями или подчёркнут стрелкой, а также необходимо не забыть про тщательное нанесение туши на ресницы. Для завершения образа используйте коричневый карандаш и прозрачный блеск для губ», — пояснил стилист.