Невысоким россиянкам с пышными формами посоветовали убрать из гардероба пять вещей

Дизайнер Наз Маер призвал невысоких россиянок с пышными формами призвали убрать из гардероба пять вещей. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

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В первую очередь эксперт посоветовал избавиться от мешковатой одежды и укороченных брюк. В первом случае лучше присмотреться к полуприлегающим силуэтам, а во втором — классическим прямым моделям.

Кроме того, специалист предложил не носить блузы и топы с высокой горловиной и декором в области декольте, поскольку они могут сделать бюст визуально массивным. Данные предметы гардероба следует заменить на варианты с V-образным вырезом. По мнению Маера, они вытягивают шею и стройнят верхнюю часть тела.

Собеседник издания также упомянул укороченные жакеты и массивные украшения. Так, стильными альтернативами послужат удлиненные прямые пиджаки из плотного материала, которые можно носить расстегнутыми, и минималистичные ювелирные украшения.