Идеал улыбки: какие зубы считаются красивыми в разных уголках мира

Что такое идеальная улыбка? Оказывается, представления о привлекательности зубов сильно разнятся в зависимости от культуры и национальных стандартов красоты.

Если в России и Европе сейчас в тренде максимально ровные «голливудские» улыбки, то в некоторых азиатских странах популярен совсем другой стандарт.

Ярким примером служит Япония, где особенно ценятся миловидные остроконечные клыки, выступающие при улыбке. Такие «клыки вампира» придают обаяние и характерный шарм. Многие японские женщины мечтают обрести такую деталь внешности. И стоматологическая индустрия страны активно им в этом помогает.