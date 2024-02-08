Названы 6 вариантов стильной обуви на весну 2024 года

Модельер Маер: весной 2024 года стильно будут смотреться kitten heels. Дословно название этого вида обуви переводится как «каблуки котёнка». Туфли с миниатюрным каблуком появились ещё в 50-х годах прошлого века и были очень популярны, пока их не вытеснили туфли с тонким высоким каблуком. Но сейчас классика 50-х переживает новый расцвет. Модельер и дизайнер Наз Маер рассказал «Секрету фирмы», какая ещё обувь модна этой весной.

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Пара обуви играет далеко не последнюю роль в целостности образа. Правильно подобранная модель может не просто дополнить, но и преобразовать весь стильный лук. Вот 6 вариантов обуви, которые в конце зимы и весной 2024 года будут смотреться особенно стильно.

Широкая голень

Актуальными ещё для холодной части сезона будут сапоги на устойчивом каблуке и с широким голенищем. Причём стилистика подходит любая — от ковбойских казаков до деловых женственных на средней шпильке. С ними легко создавать разные образы.

Широкая голень красиво подчеркнёт стройные ноги, если наденете их под юбку или платье с тёмными колготами. Также в них можно заправить брюки и джинсы.

Острый нос

В демисезонный период обязательно присмотритесь к обуви с острым мысом. Это могут быть сапоги разной высоты голени или элегантные туфли.

Такая модель выглядит изящно и уже стала классикой. За счёт заострённой формы удаётся создать одновременно женственный и немного дерзкий образ. Кроме того, мыс визуально вытягивает рост и делает ноги более стройными. Используйте этот приём, особенно в монолуках.

Высокая платформа

Если вы хотите быть на высоте, присмотритесь к обуви на платформе. Весной 2024 года она снова будет в моде. Платформа может значительно добавить роста, тем самым сделать ноги тоньше. При этом ходить вы будете более уверено за счёт комфортной и устойчивой колодки.

Пробуйте кроссовки на платформе, лоферы, туфли. Они могут быть и главной фишкой образа, и просто дополнять его.

Стильная танкетка

Танкетка — это более изящный вариант обуви на платформе. Она не только увеличивает рост, но и за счёт подъёма визуально стройнит ноги. Присмотритесь к босоножкам на танкетке или сапожкам.

Модель прекрасно дополняет образ с платьем, миди-юбкой или свободными брюками. Этой весной актуальной будет обувь с однотонной подошвой, а также с узорами или прозрачными вставками.

Туфли kitten heels

На тёплую весну стоит присмотреть изящные туфли на небольшом каблучке — kitten heels. Они представляют собой некий компромисс между удобной плоской подошвой и стильной шпилькой. Такие туфли — воплощение элегантности и комфорта.

Особенно эффектно «каблуки котёнка» смотрятся на босоножках, остроносых слингбеках. Также их можно найти и на лёгких сапожках. Мини-каблук впишется в повседневный романтический образ и станет изящным дополнением офисного лука. Выбирайте не только классические модели, но и яркие оттенки. Подойдут варианты с ремешками, цепочками и бантиками.

Комфортные мюли

Мюли — ещё один вариант лёгкой и удобной обуви на тёплый весенний период. Ещё несколько лет назад их оценили все модницы мира, которые продолжают носить эту обувь и сегодня. В них вам не придётся переживать за ремешки или мелкие застёжки — ваша пятка совершенно свободна от них.

Весной будут в тренде металлизированные на небольшой шпильке, из натуральной кожи, неоновых оттенков, с плоским каблуком необычной формы. Мюли станут тем самым главным украшением всего образа, не лишив вас комфорта. Они прекрасно вписываются в монохромные луки, даже если будут совсем другого цвета.

Деловые лоферы

Ни одна бизнесвумен и модница не обойдётся весной без лоферов. Это универсальная модель обуви, в которой вы всегда будете чувствовать себя дорого. Лоферы подходят под деловой и кежуал стиль. Они сочетаются с костюмными брюками, джинсами скинни и mom fit, мини-юбками под тёмные колготки.

Кроме того, в холодные весенние дни под лоферы можно надеть белые высокие носки и слегка спустить их на щиколотке. Этот приём в тренде уже не один сезон.