Омичи вошли в историю российского дизайна

В масштабной экспозиции в Третьяковской галерее приняли участие работы молодых омских дизайнеров.

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Омские дизайнеры вошли в историю российского дизайна. В 2022 году в Третьяковской галерее на Крымском валу открылась выставка «История российского дизайна. Избранное. 1917–2022».

Она исследует отечественный дизайн за прошедшее столетие, в экспозиции – изделия массового производства и инновационные идеи дизайнеров. Вся выставка поделена на четыре раздела: авангард, ар-деко и сталинский ампир, послевоенный дизайн, современный дизайн.

В масштабной экспозиции приняли участие работы молодых омских дизайнеров, созданные для участия в Международном фестивале дизайна и искусств «Сибирская этника»: бомбер «Stena» Анастасии Зерновой и костюм «Икат» Дарьи Еремеевой. Благодаря сотрудничеству Омской Арт-резиденции и Московского музея дизайна стала возможна интеграция представителей Омской школы дизайна костюма в выставку.

«Помогать развиваться и продвигать молодых создателей – одна из основных задач Омской Арт-резиденции. Для нас важно давать возможности, образовывать, показывать и рассказывать о тех, кто достоин внимания, и это сотрудничество – важный момент не только позиционирования дизайнера как творческую значимую единицу, это важный аспект развития креативных индустрий в регионе, формирующий имидж Омской области как важного креативного цента страны», - рассказал руководитель проекта «Омская Арт-резиденция» Валерий Лущиков.

«Используя авторские рисунки, я соткала вручную лекала для будущего изделия. И была очень рада, когда узнала, что смогу показать свою работы на выставке в Третьяковской галереи «История российского дизайна. Избранное. 1917–2022». Рада оставить след в истории дизайна костюма», - поделилась Анастасия Зернова.