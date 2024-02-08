Как вернуть подтянутый овал лица и угол молодости после 35 лет?

Все мы хотим долго оставаться молодыми и красивыми, но часто направляем деньги, время и усилия мимо цели, поэтому результат может оказаться далеким от ожиданий. На что, в первую очередь, нужно обращать внимание, когда мы хотим вернуть «поплывший» овал и съехавший угол молодости, нам рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

© Eva.ru

Стараясь сохранить привлекательность, помните о том, что никого гладким лицом не обмануть. Наш мозг считывает возраст человека по множеству внешних параметров: гибкость движений, стройная осанка, длинная шея, расправленные плечи, подтянутый овал и угол молодости — вот они, приметы юности.

Отсутствие морщин тут вообще не главное. И что интересно — чёткий овал и угол молодости можно начать терять в довольно молодом возрасте, даже в 25-30 лет некоторые люди начинают выглядеть старше своих лет, хотя их ровесники с похожим сложением и образом жизни могут выглядеть отлично. То есть, когда мы говорим конкретно об этих двух пунктах, — овал и угол, дело тут не только в возрасте, и не в количестве денег на эстетические процедуры, и не в генетике.

А в чем же тогда?

Непосредственная причина, которая крадет наш овал и угол, одна: отёчность лица. У этой причины, в свою очередь, есть одна первопричина, корень и основной источник всех проблем — смещение костей черепа вследствие родовой и приобретенных травм, которые есть в той или иной степени у большинства людей. Чем грубее травмы, тем сильнее отечность.

Отёки лица. Употребление солёной пищи, воды и алкоголя на ночь или на слишком поздний отбой — это, скорее, разовые ситуации и не связаны с хроническими отеками, от которых «плывет» овал. Также возникновение отёков возможно при заболеваниях почек, сердца и печени, снижении функции щитовидной железы. Но если эти причины исключены, то наиболее частое, что может быть причиной застоя жидкости в тканях лица — это сжатие лимфатических, венозных сосудов, по которым кровь и лимфа текут от лица. Отсюда и появляется та лишняя «вода», которая портит лицо постоянными, годами существующими отёками. Причём сжатие происходит как костями, из-за того, что они смещены, так и мягкими тканями: напряжёнными мышцами шеи, связками, фасциями области шеи и области входа в грудную клетку.

Проблемы шеи возникают из-за сколиоза и травм черепа — родовых или приобретенных, из-за которых кости черепа смещаются и занимают неправильное положение. Шея вынуждена подстраиваться, чтобы поддерживать голову, за счет постоянного напряжения мышц. А спазмированные мышцы пережимают сосуды, затрудняя отток крови и лимфы от лица.

Итак, все непосредственные причины потери «угла молодости» и чёткого овала лица объединяет первопричина — родовая и приобретенные травмы черепа, из-за которых кости черепа смещаются. Это означает, что, если мы хотим вернуть овал и угол, мы должны максимум усилий направить на коррекцию положения костей черепа и снятие напряжения с мышц шеи.

В первую очередь нужно обратиться к остеопату, потому что поправить положение костей можно только опытными тренированными руками. Когда остеопат правит положение костей основания черепа, правильно выстраивает тело, у пациентов восстанавливается осанка, разворачиваются плечи, раскрывается грудь, — это само по себе выглядит выглядит красиво! К тому же в результате освобождаются лимфатические и венозные сосуды, по которым происходит отток крови, в результате чего устраняется основная причина отеков — и тогда улучшается овал лица.

Также восстанавливается правильное положение головы за счёт того, что позвонки шейного отдела позвоночника занимают оптимальное положение вслед за костями основания черепа. Мышцам шеи приходится гораздо меньше напрягаться, чтобы удерживать голову. Уходит и излишнее компенсаторное напряжение в мышцах челюсти.

Именно поэтому более чёткий овал лица и более выраженный угол молодости — очень частый «побочный эффект» от остеопатического лечения.

А что насчёт упражнений? Имеет ли смысл их делать?

Однозначно — да! Работа остеопата не заменяет собственных усилий человека. Работая самостоятельно с мышцами шеи, улучшая подвижность позвоночника с помощью упражнений, мы можем значительно улучшить овал лица и сделать угол молодости более выраженным.