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Мировые дома моды пришли к новому тренду в одежде для женщин

Под данным издания Vogue, самая актуальная одежда на весну и лето 2024 года уже определена.

Мировые дома моды пришли к новому тренду в одежде для женщин
© Runews24.ru

В этом сезоне особенно популярными будут микрошорты, представленные на показах таких известных брендов, как Gucci, Chanel и Alexander McQueen.

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Также в тренде будут белые платья из разнообразных тканей и прозрачные юбки, которые были представлены в коллекциях марок Carolina Herrera, Coperni, Givenchy и Louis Vuitton.

Кроме того, в списке модных трендов присутствуют предметы гардероба с элементами в виде роз, такие как принты, украшения и аппликации, а также вещи с формой, напоминающей цветок. Эти элементы стали неотъемлемой частью коллекций многих дизайнеров и получили признание модных экспертов.

Тренды
Louis Vuitton
Chanel