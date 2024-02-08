Мировые дома моды пришли к новому тренду в одежде для женщин

Под данным издания Vogue, самая актуальная одежда на весну и лето 2024 года уже определена.

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В этом сезоне особенно популярными будут микрошорты, представленные на показах таких известных брендов, как Gucci, Chanel и Alexander McQueen.

Также в тренде будут белые платья из разнообразных тканей и прозрачные юбки, которые были представлены в коллекциях марок Carolina Herrera, Coperni, Givenchy и Louis Vuitton.