Мировые дома моды пришли к новому тренду в одежде для женщин
Под данным издания Vogue, самая актуальная одежда на весну и лето 2024 года уже определена.
В этом сезоне особенно популярными будут микрошорты, представленные на показах таких известных брендов, как Gucci, Chanel и Alexander McQueen.
Также в тренде будут белые платья из разнообразных тканей и прозрачные юбки, которые были представлены в коллекциях марок Carolina Herrera, Coperni, Givenchy и Louis Vuitton.
Кроме того, в списке модных трендов присутствуют предметы гардероба с элементами в виде роз, такие как принты, украшения и аппликации, а также вещи с формой, напоминающей цветок. Эти элементы стали неотъемлемой частью коллекций многих дизайнеров и получили признание модных экспертов.