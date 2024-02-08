Модель Victoria's Secret показала фигуру в купальнике
Португальская модель Сара Сампайо показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
32-летняя манекенщица Victoria's Secret позировала в ванной комнате напротив зеркала в слитном купальнике черно-белого оттенка на широких бретелях. При этом звезда демонстрировала подтянутое тело и область декольте.
Кроме того, Сампайо собрала волосы в пучок и отказалась от косметики на лице.
«Просто хотела показать вам свои новые мышцы на спине», — иронично подписала она.
В январе модель Victoria's Secret снялась в бикини для рекламы. Сампайо запечатлели на видео на острове Кюрасао в Карибском море. Знаменитость предстала перед камерой в бежевом бикини.