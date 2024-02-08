51-летняя Гвинет Пэлтроу показала фигуру в мини-юбке

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу показала фигуру на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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51-летняя звезда «Железного человека» поделилась серией снимков, на которых примерила несколько комплектов одежды. Так, на одном размещенном кадре знаменитость предстала в белой футболке и джинсовой мини-юбке. Кроме того, она надела кроксы в тон верху и очки с прозрачными линзами. При этом можно заметить, что Пэлтроу отказалась от макияжа и распустила свои волосы.

Поклонники восхитились моложавым внешним видом актрисы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Природная красота в лучшем проявлении», «Такая красивая», «Молодо выглядишь», «Сногсшибательная», «Прекрасные ноги», — высказывались они.