Косметолог: уколы красоты делают и женщины, и мужчины

Дерматолог-косметолог Татьяна Грунина рассказала, что инъекции предназначены для достижения разных целей. Одни - для улучшения качества и тонуса кожи, другие - для лифтинга, третьи - против морщин.

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От вида косметологической процедуры зависит, как часто их нужно делать. Какие-то - раз в месяц, а для других нужен курс от двух до шести процедур. В среднем на одну инъекцию придется потратить от трех тысяч рублей.

Татьяна Грунина предупредила о противопоказаниях для уколов красоты. Процедуру нельзя делать при беременности, кормлении грудью, системных заболеваниях организма (сахарном диабете и эпилепсии), а также если есть кожные воспаления.

Косметолог отмечает, что сейчас уколы красоты взяли на вооружение и мужчины. В основном для уменьшения морщин на лбу и между бровями. Это объясняется тем, что у представителей сильного пола очень развита мимика верхней трети лица. Самое главное - выбрать клинику или салон, которые имеют медицинскую лицензию.