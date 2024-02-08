Дизайнер ювелирных украшений рассказала о современных трендах

Умельцы прошлого обладали сложнейшей виртуозной техникой, которая до сих пор удивляет современников. Жители Эллады любили изящные украшения, простые и гармоничные, но при этом излишества не приветствовали. В эпоху эллинизма, начавшуюся с завоеваний Александра Македонского, в результате которых образовалась великая империя, греческая культура значительно обогатилась, впитав в себя элементы культур завоеванных стран. Отразилось это и на украшениях, да так, что и сейчас работы ювелиров Греции не спутать с другими. Это ювелирные изделия, в которых сплелись глубокая история Балканского полуострова, но в то же время и современность.

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Об актуальных трендах ювелирного искусства рассказала Анна Мария Мазараки, основательница одного из ювелирных брендов Греции.

Анна Мария с детства увлекалась модой. Будучи еще совсем юной девочкой, ей нравилось следить за трендами, но особенное место занимали именно новинки индустрии ювелирных украшений. По словам ювелира, акценты в виде украшений не только завершают образ, но и таят в себе важные детали характера и стремлений женщины, которая их носит. Сначала она создавала украшения для своих друзей, но со временем дизайн стал настоящей страстью и профессией.

Свою первую коллекцию дизайнер создала еще в 1995 году. Первый магазин, в котором она представила свои работы, был открыт в 2000 году. Сегодня у нее уже 24 бутика по всей Греции и Кипру.

По замыслу Анны Марии Мазараки, ювелирные изделия должны подчеркивать уникальность своего владельца. Они могут служить и символами ключевых моментов жизни человека, а также переносить его в теплые воспоминания минувших дней.

«Через ювелирные изделия я хочу подарить положительные эмоции, повысить женскую самооценку, а также помочь выразить индивидуальность», — рассказала основательница бренда.

Главными слагаемыми успеха своего дела она считает любовь и страсть.

Дизайнер дала несколько советов женщинам, разделяющим страсть к элегантным деталям гардероба. Не стоит становиться жертвами моды, лучше действовать согласно личному вкусу и просто выбирать то, что им подходит.

«Не покупайте слишком маленькие кольца в надежде, что однажды они вам подойдут, и никогда не покупайте серьги весом более 6 грамм. Я не верю в базовые украшения. Ювелирные изделия — это то, чем стоит увлекаться. Некоторым женщинам нравятся роскошные украшения, другим — миниатюрные. Выбирайте то, что заставляет вас чувствовать себя красивее и увереннее», — подчеркивает дизайнер.

По мнению Анны Марии, на сегодняшний день основными модными тенденциями ювелирной индустрии являются короткие легкие цепочки, серьги-кольца всех размеров, цепочки на запястье и простые кольца интересных форм. Что касается ее любимого модного тренда, то это тонкие кольца на каждом пальце.

Говоря об онлайн-шопинге, ювелир отмечает, что это хорошая возможность сделать предварительный выбор, но удовлетворить тягу покупателя к прикосновениям, ощущениям и запахам может только атмосфера бутика. Каждому гостю магазина необходимо участие продавца, который сможет объяснить философию бренда, показать, как можно носить украшение, и индивидуально подобрать модель.

«Украшения — это практически универсальный помощник для дам с глубоким пониманием стиля. Они великолепно сочетаются с любым образом и нарядом, добавляя шарма и гламура. Ювелирные украшения — это одна из тех вещей, которая заставляет женщину чувствовать себя более уверенно. Они показывают людям ваш вкус и индивидуальность лучше, чем слова», — убеждена Анна Мария.

На создание украшений ее вдохновляет необыкновенная греческая природа, богатая история и традиции ее родины.

«В стране, окруженной морем, такой как Греция, основной цветовой тенденцией является бирюза. Мне нравится сочетать ее с желтым золотом», — говорит Анна Мария Мазараки и добавляет, что ей очень нравится текстура бирюзового камня в сочетании с металлом, белый жемчуг, коралл и изумительная эмаль на серебре.

Создавая драгоценности, можно способствовать сохранению греческих традиций, которые получают современное прочтение. У самого же дизайнера любимое и самое важное украшение — фамильное обручальное кольцо ее бабушки.

В её семье много традиций, которые тщательно хранят и берегут. Одна из главных — вместе отмечать семейные праздники. В эти дни за общим столом собирается большая семья: родители, дяди и тети, сестры и братья Мазараки. Ее родные, говорит дизайнер, ее главная поддержка и вдохновение.

Своим коллегам-дизайнерам ювелир советует поверить в себя и бросить вызов своей зоне комфорта. Создание украшений, считает основательница ювелирного бренда, помогает делать этот мир лучше.