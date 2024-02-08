Блогерша нашла неожиданное применение фейковому пупку и смутила зрителей

«Это самая странная вещь, которую я когда-либо делала. Мне кажется, что я стала выглядеть не выше, а шире», — высказалась автор публикации. Мнение Медхиар поддержали и зрители. «Меня пугает этот пупок», «Выглядит как дыра в теле», «Такое ощущение, что стало только хуже», — писали они.